Speeltijd voor De Bruyne, Hazard, Witsel en Vermaelen in slotduel België: 'Ze hebben ritme nodig'

België kan zich na twee overwinningen in poule B al gaan richten op de knock-outfase. Een gelijkspel tegen Finland is voldoende voor de groepswinst. ,,Op dit moment moeten we testen hoeveel minuten ze aankunnen”, vertelde Martinez in Tubeke. ,,We moeten die wedstrijd vooral gebruiken om ons voor te bereiden op de achtste finales.”

De Bruyne, Eden Hazard en Witsel vielen donderdag in Kopenhagen tijdens het gewonnen duel met Denemarken na de rust in. Onder aanvoering van dit drietal zette België in de tweede helft een achterstand van 1-0 om in een zege van 1-2. De Bruyne, amper hersteld van een neus- en oogkasbreuk, was de gevierde man met het winnende doelpunt en een assist. Vermaelen mocht in de extra tijd van het duel ook nog even meedoen.