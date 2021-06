Spelersvakbond wil van UEFA weten waarom Pavard met hoofdblessure wedstrijd uitspeelde

Vanwege regelgeving en afspraken tussen de spelersvakbond en de UEFA is de medische staf van elk elftal verplicht uiterste voorzichtigheid te betrachten bij hoofdletsel. ‘FIFpro is in gesprek met de UEFA om uit te zoeken waarom het hersenschudding-reglement niet is toegepast en daaropvolgend Pavard niet van het veld is gehaald tijdens de wedstrijd’, laat de spelersvakbond weten op twitter.

,,Het was een shock”, zei Pavard. ,,Ik viel even helemaal weg. Gelukkig kwam ik snel weer bij mijn positieven en voelde ik me ook weer goed. Daarom kon ik verder spelen.” Pavard speelde vervolgens het hele duel uit. Of hij in het volgende duel met Hongarije toestemming krijgt om te spelen is vooralsnog twijfelachtig.