‘Team Kuipers’ leidt vanavond EK-finale: ‘Zo'n vast team, het is net een huwelijk’

Door Dennis van Bergen



Een internationale wedstrijd fluiten kende zo zijn rituelen voor Bas Nijhuis en zijn team. Zijn ene assistent, Charles Schaap, regelde standaard de vliegtickets voor het trio. Collega Rob van de Ven struinde steevast de weekmarkt van Bladel af voor een setje zeepjes, zodat de drie ook in de hotelsauna’s van Tbilisi of Chisinau hun favoriete aroma’s konden inademen. En Nijhuis zelf zorgde er altijd voor dat hij een paar lekkere Twentse dijenkletsers paraat had voor tijdens de reis. ,,Het is net een huwelijk, zo’n scheidsrechtersteam’’, zegt de arbiter uit Enschede. ,,Iedereen heeft zo zijn eigen taken en als je te veel op elkaars lip zit, krijg je knallende ruzie.’’