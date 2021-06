‘The Champ’ Pieter de Jongh ruikt zijn kans: ‘Samen met Ten Cate breng ik Oranje terug aan de top’

Podcast Vertrek van Frank de Boer kwestie van tijd na evaluatie in Zeist

15:48 Op de KNVB Campus in Zeist is de bondsdirectie vanmiddag begonnen aan de evaluatie van het mislukte EK van Oranje. De conclusie zal later vandaag volgen: het vertrek van Frank de Boer is aanstaande. Nog vandaag wordt die knoop doorgehakt.