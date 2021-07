Tien conclusies: dit was het EK van Pedri, wingbacks, Eriksen en vroeg gestrande reuzen

1. Hoe zal het EK in Dublin zijn beleefd?

Bij de 60ste verjaardag van de UEFA een EK in 12 verschillende landen. Dat was het oorspronkelijke idee van oud-UEFA-voorzitter Michel Platini. Eerst werd het toernooi een jaar uitgesteld, daarna leek uitwijken naar één land een reëel scenario, met het Rusland van Poetin als kandidaat. Maar uiteindelijk werd het een EK in 11 landen en het blijft wonderlijk dat die monsteroperatie is geslaagd midden in een pandemie.