Tourwinnaar Jan Janssen over Oranje: ‘Het zijn allemaal topspelers, maar niet super’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi en staat inmiddels in de achtste finales. Staan bier en bitterballen weer klaar? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: Tour de France-winnaar Jan Janssen.

En, is er sprake van Oranje-koorts?

,,Ik heb nog nooit echt Oranje-koorts gehad, maar ik ben liefhebber van voetbal natuurlijk. Ik kijk graag naar alle mooie wedstrijden. Ik hou vooral van Engels voetbal, hard maar fair. Schotland - Engeland vond ik een prachtige wedstrijd. Duitsland tegen Portugal was ook mooie pot. De belangstelling is er zeker, maar ik kijk niet alle wedstrijden. Ik heb gelukkig twee kansen dit EK. Ik woon in België, maar ik ben natuurlijk in mijn hart een Nederlander. Als ik moet kiezen, kies ik voor Nederland.”

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

,,Af en toe zie ik spelers, zoals Depay, die nog niet op hun niveau zijn. Hij blinkt nog niet uit. Weghorst vind ik wel goed. Dat is echt een sterke kerel. Ik heb een beetje een vooroordeel, want al die gasten met tatoeages op hun armen, rug, benen en nek vind ik niks. Ik heb Arjen Robben nog nooit met een tattoo gezien. Het is een beetje mode, maar ik vind het niks.”

Volledig scherm De opstelling van Jan Janssen © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

,,Op het ogenblik heb ik nog geen echte uitblinker gezien. Ik vind Malen goed en Berghuis viel ook lekker in. Frenkie de Jong is ook goed, maar nog niet super. Ik heb bij de Hollanders nog niemand gezien waarvan ik dacht: ‘Dat is een topper’. Het zijn allemaal topspelers natuurlijk, maar niet super.”

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

,,Ik zit gewoon lekker thuis. Ik kan moeilijk weg en ik hou er helemaal niet van om in cafés te zitten. Dat doe ik helemaal niet. Mensen kennen me overal, dus dan willen ze het met mij over wielrennen hebben. Dat heb ik liever niet. Ik blijf graag een beetje anoniem, dus kijk ik lekker thuis op mijn gemakje de wedstrijden.”

Wie gaat het EK winnen?

,,Frankrijk geef ik een hele goede kans. Portugal speelde de laatste wedstrijd ook wel goed. Spanje viel me ontzettend tegen, maar die komen er wel wat beter in. De eerste wedstrijden waren echt dramatisch. Zweden vind ik ook niet slecht. Die hebben potverdorie een goede verdediging met die Vikingen achterin. Dat zijn een stel rammers, maar wel op een correcte manier. Lukaku van België vind ik ook geweldig. Er kunnen twee man aan zijn broek hangen en hij gaat nog door. Wat een sterke vent. Voorlopig is het nog koffiedik kijken. De finale is nog ver, ook voor de Nederlanders.”

