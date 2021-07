Tsjechië neemt het in Bakoe op tegen Denemarken

Thomas Müller zit er doorheen na misser en aftocht Duitsland: ‘Dit doet verdomde pijn’

30 juni Hij had Duitsland naast Engeland kunnen schieten op Wembley. En doorgaans weet hij buitenkansjes als deze wel te benutten. Maar juist nu, in de slotfase van het duel in de achtste finale van het EK, lukte het Thomas Müller niet. En dat doet pijn bij de aanvaller van de Mannschaft.