Twee wissels voor laatste poulewedstrijd tegen Noord-Macedonië: ‘Er kan nog veel beter in het spel’

VideoFrank de Boer gaat met nagenoeg zijn volledige basiselftal de derde groepswedstrijd van Oranje tegen Noord-Macedonië van morgenavond (18.00 uur) in Amsterdam. De bondscoach brengt slechts twee nieuwe spelers binnen de lijnen in de wedstrijd die alleen nog om de statistieken gaat. ,,Maar wie dat zijn, zullen jullie morgen zien’’, zei De Boer. ,,De rustperiode wordt anders wel erg lang. We hebben veel tijd tot de volgende wedstrijd.’’

Het lijkt logisch dat Marten de Roon, die al een gele kaart heeft gekregen, één van de spelers is die niet zal starten tegen de ploeg van speler Goran Pandev. ,,Ook dat zien jullie morgen pas. Ik heb wel een idee wie ik zou willen laten starten. Natuurlijk hadden ook de spelers ideeën en heb ik met ze gepraat. Maar ik ben niet afgeweken van mijn idee.’’



De coach zei ook vast te blijven houden aan het systeem met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers. ,,We kunnen nog steeds dingen verbeteren. Tegen Oostenrijk bijvoorbeeld in balbezit. Maar voorin kan de afstemming ook nog altijd beter. Qua diepte maken en in de bal komen.’’

Er staat morgen niets meer op het spel. Net als in 2006 en 2008, toen Oranje de laatste wedstrijd wel veel wisselde. ,,Van Nistelrooij heeft bij een meeting gezegd dat het er nu om gaat. Dat het geen tijd is voor verslapping. Op deze moment hoop je dat hij opstaat. Dat is echt belangrijk, dat spelers het horen van iemand dat het allemaal zelf heeft gemaakt. Noord-Macedonië zal spelen om de eerste punten ooit te halen op een EK. Ze zijn trots dat ze er zijn, maar ze willen meer. Ze willen stunten tegen Nederland. Maar wij nemen dit duel heel serieus. Voor onderschatting is geen plaats bij ons. Ze wonnen al eens van Duitsland met 1-2, we moeten top zijn om resultaat te boeken.’’

Ondertussen traint Oranje ook al strafschoppen. ,,Iedereen mag steeds één penalty nemen. Eenmaal in de vier dagen. Sinds het trainingskamp in Lagos doen we dat al. Daar zijn we erg mee bezig. Het is nooit hetzelfde als bij een echte wedstrijd. Maar het kan dienen als houvast. Het is geen garantie om niet te missen.’’

Volgens De Boer maakt Italië de meeste indruk dit EK. ,,Maar het verandert met de dag. Na de eerste wedstrijd tegen Frankrijk zei iedereen dat de Duitsers er niks van konden. Als het er straks echt om gaat, in de knock-outfase, staan de toplanden echt wel op. Hopelijk groeien wij in het toernooi en bewaren we onze beste wedstrijden voor de beslissende momenten. Wij hebben en excellerende Memphis nodig om het ver te schoppen dit toernooi. Het zou kunnen dat er een last van zijn schouders valt nu zijn transfer naar Barcelona is afgerond.’’

