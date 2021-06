UEFA-baas verdedigt besluit regenboogkleuren: ‘We willen niet gebruikt worden voor populistische acties’

De UEFA wees gisteren het verzoek van Dieter Reiter, de burgemeester van München, af om het stadion vanavond de regenboogkleuren te geven. Reiter wilde dat doen als protest tegen een wet in Hongarije die informatie aan jongeren met betrekking tot homo- en transseksualiteit aan banden legt.



,,We willen niet gebruikt worden voor populistische acties”, zei Ceferin tegen de Duitse krant, enkele uren voor de EK-wedstrijd in München. ,,Sorry, maar dat gaat niet. Dat is ook niet in overeenstemming met onze statuten.”



De UEFA had eerder op de dag laten weten dat de regenboogkleuren voor de bond ‘geen politiek symbool zijn, maar een teken van onze vastberaden inzet voor een meer diverse en inclusieve samenleving’. Dat de Duitse voetbalbond (DFB) het uitdelen van 10.000 regenboogvlaggetjes aan het stadion in München steunt, vindt Ceferin een goed idee. ,,Dat steun ik. Dat is een beslissing van een sportorganisatie, niet de politiek. Zo hoort het te zijn.”