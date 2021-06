UEFA buigt na ophef: regenboogvlaggen tóch welkom in stadion

Fans van het Nederlands elftal namen regenboogvlaggen mee naar Boedapest uit protest tegen een onlangs ingevoerde anti-homowet. Eerder kreeg de UEFA veel kritiek toen de bond het stadsbestuur van München verbood de Allianz Arena tijdens een duel van Duitsland met Hongarije te verlichten in de kleuren van de regenboog. De Duitse doelman Manuel Neuer mocht wel een aanvoerdersband met de kleuren van de regenboog dragen.

Jan Pieter de Lugt, voorzitter van Pride and Sports, noemt het handelen van de UEFA ‘een schok’. ,,Ik vraag me inmiddels af wat respect en gelijkheid voorstelt in de ogen van de UEFA”, vertelt hij aan deze site. ,,Dit gaat veel verder dan enkel een regenboogvlag afpakken. Het gaat niet om de vlag, maar om waar die symbool voor staat.” De commotie rondom het verbieden van de regenboogvlag is volgens De Lugt veel groter dan het voetbal. ,,Het is een thema over mensenrechten, dat toevallig tijdens het EK is aangewakkerd. Er wordt ten slotte een minderheidsgroepering in Hongarije monddood gemaakt.”

De Lugt zelf is diep geraakt door de beslissing van de UEFA. ,,Het is alsof je uitgewist wordt. Door onze gemeenschap wordt dit enorm gevoeld. Het gaat hier om jezelf kunnen zijn. En juist dat wordt nu door een organisatie verboden.”

De fanzone voorafgaand aan de achtste finale tegen Tsjechië werd door 10.640 overwegend Nederlandse supporters bezocht. Er waren ook fans die wel een regenboogvlag mee de fanzone in kregen. Ook droegen supporters zweetbandjes met kleuren die staan voor vrijheid en diversiteit. Georginio Wijnaldum draagt tijdens de wedstrijd tegen de Tsjechen een aanvoerdersband met de tekst: OneLove, als statement tegen racisme, discriminatie en uitsluiting.

De UEFA heeft overigens niet alles met regenboogkleuren afgekeurd. Adverteren tijdens de wedstrijden, op reclameborden langs het veld, is deze dagen namelijk wél toegestaan. Zo waren er zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena tijdens Wales-Denemarken reclames van onder meer Heineken te zien.

Anti-homowet

Oranjefan Niels Borst is aanwezig in Boedapest. Hij zag dat een fan met een regenboogvlag werd opgepakt. „Ze werden zonder pardon de fanzone uitgezet”, zegt hij in gesprek met Tubantia. „Geen idee hoe dat verder afloopt.” In Nederland is veel ophef over de nieuwe antihomowet die is aangenomen in Hongarije. Een andere fan maakte een fraai statement. Diverse gemeenten laten daardoor uit protest vandaag de regenboogvlag wapperen.

COC Nederland vindt dat het niet geaccepteerd moet worden dat de UEFA de regenboogvlaggen van Oranjefans laat afpakken. Veel fans van Oranje hebben regenboogvlaggen meegenomen als statement tegen een antihomowet in Hongarije, waar Oranje tegen Tsjechië speelt. De vlaggen mogen nu niet het stadion in Boedapest in.

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug noemt het ‘uitermate teleurstellend’ dat de UEFA ‘buigt voor de druk van Orbán’, de premier van Hongarije. ,,Vorige week zei de UEFA nog achter de regenbooggemeenschap te staan, maar dit voelt als een klap in het gezicht. Je kunt niet de ene dag de boodschap achter de vlag steunen en de andere dag vlaggen in beslag nemen.”

Stap terug

De stap van de UEFA is volgens Oosenbrug een stap terug. ,,We zien voor het eerst openlijk voetbalfans met regenboogvlaggen feestvieren, maar de UEFA zegt nu tegen alle jonge lhbti-voetballers: blijf maar in de kast zitten. Ze willen vijftig jaar terug, net als Viktor Orbán met zijn wetgeving.”

“De UEFA zegt dat politiek niet vermengd moet worden met voetbal, maar dit gaat om mensenrechten, niet om politiek”, zegt de COC-voorzitter, die afsluit met een oproep. “Laat je regenboogvlag gewoon zien. Je bent toch niet bang voor een vlag.”

