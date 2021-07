UEFA klaagt Engeland aan vanwege laserpen in publiek op Wembley

'Makkelie en Kuipers staan op de Mount Everest, de andere arbiters komen nooit hoger dan het dal’

7 juli We jammeren vaak wat af over ‘onze’ scheidsrechters. Intussen fluit Danny Makkelie vanavond Engeland-Denemarken, terwijl Bjorn Kuipers de finale leidt. Bewijzen zij het ongelijk van de criticasters? Of vormen ze slechts uitzonderingen?