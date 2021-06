UEFA slaat terug en verandert logo in kleuren van de regenboog

Een dag na het verbod om het stadion in München vanavond tijdens Duitsland - Hongarije in regenboogkleuren te verlichten, bekent de UEFA toch een beetje kleur. De Europese voetbalbond draagt vandaag zelf ‘met trots’ de kleuren van de regenboog ‘met trots’ en deelt tegelijkertijd een sneer uit aan de burgemeester van München.

De UEFA komt met een statement naar buiten over de kwestie die de gemoederen al dagenlang bezighoudt. Met een logo dat voor de gelegenheid de kleuren van de regenboog heeft. ,,Het is een symbool dat onze kernwaarden belichaamt en alles bevordert waarin we geloven - een meer rechtvaardige en egalitaire samenleving, tolerant voor iedereen, ongeacht hun achtergrond, geloof of geslacht‘’, zo verklaart de UEFA.

De Europese voetbalbond wees dinsdag het verzoek van Dieter Reiter, de burgemeester van München, af om het stadion woensdagavond de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en paars te geven. De regenboog staat voor diversiteit en inclusiviteit. Reiter wilde dat doen als protest tegen een wet in Hongarije die informatie aan jongeren met betrekking tot homo- en transseksualiteit aan banden legt. Reiter noemde de beslissing van de UEFA ,,beschamend”.

In het statement slaat de UEFA terug: ,,Sommige mensen hebben het besluit van de UEFA om het verzoek van de stad München om het stadion van München in regenboogkleuren te verlichten voor een EURO 2020-wedstrijd af te wijzen als ‘politiek’ geïnterpreteerd. Integendeel, het verzoek zélf was politiek, gekoppeld aan de aanwezigheid van het Hongaarse voetbalteam in het stadion voor de wedstrijd van vanavond met Duitsland.‘’

,,Voor de UEFA is de regenboog geen politiek symbool, maar een teken van onze vastberaden inzet voor een meer diverse en inclusieve samenleving.‘’

Premier Orbán

De Hongaarse premier Viktor Orbán deed eerder een beroep op Duitse politici om het besluit van de UEFA te accepteren om het voetbalstadion in München niet in de regenboogkleuren te verlichten. ,,Of het stadion van München of een ander Europees stadion in regenboogkleuren wordt verlicht, is geen beslissing van de staat”, zei hij. ,,De regenboogkleuren maken ook deel uit van het straatbeeld.”

Volgens Orbán hoeven homoseksuelen in zijn land zich geen zorgen te maken. ,,In het communistische Hongarije werden homoseksuele mensen vervolgd. Tegenwoordig garandeert de staat niet alleen de rechten van homoseksuelen, maar beschermt ze hen ook actief. De vrijheid van het individu is het grootste goed.” En verder: “Iedereen moet “ongetwijfeld” vrij zijn om zijn levensweg te kiezen, maar het opvoeden van opgroeiende kinderen moet thuis gebeuren. We beschermen deze taak van ouders”, zei Orban.

