UEFA stopt onderzoek Neuer: regenboogband dient ‘goede zaak’

De UEFA onderzocht of de keeper van Bayern München de algemene gedragsregels overtrad met zijn aanvoerdersband, maar ziet af van verdere acties. Dit heeft de UEFA de Duitse voetbalbond DFB zondag laten weten. In de brief aan de DFB wordt de regenboogband beoordeeld als teken van diversiteit van het team en dus dient het een goed doel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Neuer gebruikt al sinds de oefeninterland tegen Letland op 7 juni in Düsseldorf een band in regenboogkleuren. Volgens de DFB draagt hij deze aanvoerdersband namens de Duitse voetbalbond en ook namens het hele team als symbool voor diversiteit, openheid, tolerantie en tegen haat en uitsluiting. ,,De boodschap is duidelijk: we zijn kleurrijk”, aldus de DFB.

De UEFA treedt doorgaans streng op tegen uitingen van politieke en religieuze aard. De koepelorganisatie staat echter protesten tegen racisme tijdens het EK wel toe. De afgelopen dagen gingen spelers en ook scheidsrechters voor aanvang van hun wedstrijden op één knie om te protesteren tegen racisme, discriminatie en haat.

Stadion München

De UEFA dient zich ook te buigen over een verzoek van burgemeester Dieter Reiter van EK-speelstad München om het EK-stadion in de verlichting de kleuren van de regenboog te geven. Dat zou woensdag moeten gebeuren bij het duel tussen Duitsland en Hongarije. De Allianz Arena van Bayern München kan aan de buitenkant in allerlei kleuren worden verlicht. Het stadion droeg in het verleden al vaker de regenboogkleuren.

Het Duitse verzoek is een direct gevolg van een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar. De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op onder meer de vrijheid van meningsuiting. De gemeenteraad van München wil woensdag met een EK-stadion in regenboogkleuren protesteren tegen de omstreden Hongaarse wet.

Wat vind jij? Praat mee!

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.