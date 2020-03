UEFA verplaatst EK naar 2021: ‘Corona is onzichtbare tegenstander’

videoHet EK gaat komende zomer niet door. Dat heeft de UEFA vandaag besloten. Daardoor kunnen de competities, onder meer in de eredivisie, deze zomer worden afgerond. Het EK, dat in 12 landen gespeeld zou worden, stond gepland van 12 juni tot 12 juli.

Vanwege de corona-uitbraak liggen veel nationale competities stil, waardoor het vrijwel onmogelijk werd om deze af te ronden voordat het EK zou beginnen. Daarnaast zouden ook nog enkele landen zich via de play-offs moeten plaatsen voor het toernooi dat ter ere van het 60-jarige bestaan van de UEFA door heel Europa gehouden zou worden. ,,Wij staan als UEFA aan het roer van een sport die vele mensen bezighoudt. We hebben nu te maken met een onzichtbare en snel bewegende tegenstander”, doelde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin op de uitbraak van het nieuwe coronavirus. ,,Op deze momenten moet de UEFA en voetbalsport zijn verantwoordelijkheid nemen. We moeten eenheid en solidariteit tonen.”

Alle wedstrijden onder de vlag van de UEFA worden voorlopig stil gezet, zo meldt de UEFA. De play-offs voor het EK, waarin de laatste vier deelnemers bekend zouden worden, worden nu juni gespeeld. Daarnaast heeft de UEFA een werkgroep opgericht om te kijken hoe de nationale competities verder moeten en wat de gevolgen zijn van de verplaatsing van het EK. ,,In samenwerking met de ECV en CED werken we aan mogelijke scenario’s, waarbij we uiteraard afhankelijk blijven van de omstandigheden”, aldus Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. ,,Na de gesprekken vanmiddag is nu ook duidelijk dat alle competities in Europa op 30 juni klaar moeten zijn. We hopen binnenkort meer over de verschillende scenario’s te kunnen melden.”

Volledig scherm EK 2021. © EPA

Het Nederlands elftal moet daarmee, na het mislopen van het EK in 2016 en het WK in 2018, nog even wachten op de rentree bij een eindtoernooi. Oranje zou de drie pouleduels in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam spelen. De eerste wedstrijd tegen Oekraïne stond gepland voor zondag 14 juni. Vier dagen later zou het elftal van bondscoach Ronald Koeman het tegen Oostenrijk op moeten nemen. De derde tegenstander, op maandag 21 juni, was nog niet bekend.

Sportief gezien komt het Oranje niet eens zo slecht dat de Europese eindronde een jaartje later wordt afgewerkt. Het is namelijk nog steeds onduidelijk of Memphis Depay, Donyell Malen en Steven Bergwijn over drie maanden fit zijn.



In de zomer van 2021 stonden ook de eindronde van de Nations League en het WK voor clubteams op het programma. Ook het EK voor vrouwen stond gepland in de zomer, maar zou volgens de Zweedse media verplaatst worden naar 2022.



Luister hier naar de Corona-update: na zeven minuten vertelt Oranje-watcher Maarten Wijffels over het uitstel van het EK:

Bekijk hieronder de laatste aflevering van Panenka: