Uitzinnige Weghorst dankbare bliksemafleider voor Oranje bij matige repetitie tegen Georgië

Het was zo’n doelpunt dat voor even de aandacht afleidde van het moeizame veldspel. Weghorst vierde de goal als een lang gekoesterde jongensdroom, dolgelukkig juichend in het stadion in Enschede, midden in zijn geboortestreek. Prompt galmde zijn naam over de tribunes.



Het spel van Oranje was in de tweede helft ook daadwerkelijk iets beter. Het elftal van De Boer had zichtbaar meer controle, al speelde ook mee dat de Georgiërs het stilaan wel best vonden. Keeper Giorgi Loria onderscheidde zich, onder andere met een knappe redding op een uithaal van Memphis.