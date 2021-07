Van overdreven nederige Belgische fans is geen sprake meer: ‘Ze zijn echt vol Hollands gegaan’

Video Franse media halen uit: ‘Afgeslacht, gekruisigd en op z'n kop gegooid als een pannenkoek’

29 juni Frankrijk gold als absolute titelfavoriet voor het EK, maar is in de achtste finale op blamerende wijze uitgeschakeld door Zwitserland. De sportkranten in het land zijn dan ook kei- en keihard in hun oordeel. ,,Een geweldige klap in het gezicht.”