Vanavond te zien in München: de terugkeer van de wrekers

Benzema terug na vechtscheiding

Ooit zei Didier Deschamps over Karim Benzema: „Hij heeft mijn naam door het slijk gehaald en daar lijd ik nog elke dag onder.” Als je dat zo leest, is het bijna niet voor te stellen dat die twee elkaar weer hebben gevonden na een slepende vechtscheiding die vijf jaar duurde. „We waren er in drie minuten uit. Ik kon altijd al goed met de coach opschieten”, liet Benzema optekenen in de Franse pers, nadat zijn terugkeer in de nationale ploeg een feit was. De natie was verbaasd. De Franse geschiedenis staat vol van de liefdesdrama’s en afgewezen geliefden, dus ze zijn wel wat gemend, maar deze hereniging zagen weinig mensen aankomen. „Vergeving is een groot woord”, aldus Dechamps.