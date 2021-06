Veel voetballers vergiftigen hun huid met tatoeages

Opnieuw vliegtuig­je bij training Oranje: Auf Wiener Schnitzel!

16 juni Het Nederlands elftal kreeg woensdag tijdens de training in Zeist opnieuw ‘bezoek’ van een reclamevliegtuigje. De tekst die dit keer aan het toestel was vastgemaakt was ‘Auf Wiener Schnitzel!’, daarmee vermoedelijk doelend op Oostenrijk, dat donderdag de tegenstander is tijdens de tweede wedstrijd van Oranje in de groepsfase van het EK.