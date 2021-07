Verdrietige Roberto Martínez wil niet op toekomst bij België ingaan: ‘Moeilijk moment’

Bondscoach Roberto Martínez was bedroefd na de nederlaag in de kwartfinales van het Europees kampioenschap voetbal tegen Italië (2-1). ,,Na al dat werk verdienden de spelers deze uitschakeling niet”, zei de Spaanse trainer.

,,Maar we troffen een heel goed Italiaans team. De kleine details maakten het verschil. Ik denk dat de tegenstander zich in de eerste helft goed aan ons spel heeft aangepast. We toonden veel concentratie en goede bedoelingen na de pauze, maar we konden dat tweede doelpunt niet maken. Ik ben niet teleurgesteld, omdat mijn spelers niet gefaald hebben wat betreft hun instelling. Ik ben bedroefd voor hen”, zei Martínez.

Martinez wilde niet ingaan op vragen over zijn toekomst. ,,Dit is een moeilijk moment, ik denk alleen aan de nederlaag en het feit dat we naar huis moeten. Nu is de tijd om te analyseren, maar het verdriet en de teleurstelling spoken nu in mijn hoofd.”

De bondscoach moest tegen Italië met Eden Hazard een van zijn belangrijkste spelers missen. ,,Het is natuurlijk geen voordeel om zonder Eden te moeten spelen. Kevin De Bruyne was klaar om het team te helpen. Ik denk dat we goed met de situatie rond de geblesseerden zijn omgesprongen dit toernooi.”

Mancini

Collega Roberto Mancini was logischerwijs een stuk vrolijker: ,,Ik ben echt blij met de manier waarop mijn team speelde”, zei Mancini. ,,We speelden uitstekend. Ik dank mijn spelers daarvoor, maar ik was er zeker van dat het zo zou zijn. Het was belangrijk om een goede prestatie neer te zetten. We gaan genieten, rusten en herstellen voor de moeilijke wedstrijd die ons te wachten staat. We gaan naar Wembley in de wetenschap dat we een team zijn dat nog veel te bieden heeft in dit toernooi. We hebben een lange weg afgelegd en gaan nog steeds vooruit. Ik ben trots om de coach van dit team te zijn.”

Mancini weet dat Spanje het hen lastig kan maken en was vooral bezorgd over Leonardo Spinazzola. De Italiaanse voetbalbond liet weten dat de speler van AS Roma vermoedelijk een achillespees heeft gescheurd. Dat betekent dat hij maanden niet in actie kan komen.

