Voorvechter van LHBTI-rechten Goretzka maakt statement richting Hongaarse fans

Er was veel te doen rondom de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. Eerder in het toernooi speelde de Duitse aanvoerder Manuel Neuer met een regenboogband om zijn arm, waarna de UEFA een officieel onderzoek begon om te beoordelen of dit wel is toegestaan. Goretzka liet in de media weten dat hij het absurd zou vinden als Duitsland zich zou moeten verontschuldigen voor de aanvoerdersband. De Europese voetbalbond kwam na het onderzoek tot dezelfde conclusie.