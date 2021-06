Vreselijk incident met Eriksen overschaduwt zege debutant Finland op Denemarken

Vlak voor rust ging Eriksen zonder dat daar aanleiding voor was naar de grond. Het spel werd direct stilgelegd en spelers gebaarden dat de verzorgers zo snel mogelijk het veld in moesten komen. Al snel kregen de verzorgers versterking van medisch personeel, dat Eriksen op het veld reanimeerde.



Kort na het voorval werd het stil in voetbalstadion Parken. Na ruim tien minuten werd Eriksen per brancard, die met witte doeken omringd was, van het veld gedragen. Aangedaan zochten beide landen de kleedkamers op.