Vriendin Frenkie heeft afleiding en Dries is onherkenbaar

De Apeldoorn­se roots van Steven Berghuis: ‘Met twee vingers in de neus haalde hij de beste cijfers’

10:23 Steven Berghuis, geboren en opgegroeid in Apeldoorn, is de enige speler uit de regio in de EK-selectie van het Nederlands elftal, dat zondag de eerste poulewedstrijd tegen Oekraïne speelt. Was hij altijd al zo goed? En hoe was de Feyenoorder op school? Terug naar zijn roots.