Waar Cillessen uit de selectie werd gezet, wordt op Busquets wel gewacht

Luis Enrique maakt zich vlak voor het EK niet zo druk over de lastige situatie waarin hij met zijn selectie verkeert. ,,Om eerlijk te zijn, is dit kinderspel in vergelijking met sommige dingen die ik heb moeten doormaken”, zei de bondscoach, wiens dochter in 2019 op 9-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van botkanker. ,,We hebben een plan-B, maar ik hoop dat we die niet uit hoeven te voeren.”

De Spaanse voetbalselectie heeft te maken met coronabesmettingen. Aanvoerder Sergio Busquets en verdediger Diego Llorente hebben positief getest op het coronavirus, al gaat het bij Llorente vermoedelijk om een vals-positieve test. De tests die donderdag bij Llorente en de andere spelers uit de EK-selectie werden uitgevoerd, leverden louter negatieve uitslagen op.

Busquets testte zondag positief en werd direct teruggestuurd naar huis, in Barcelona. Luis Enrique is niet van plan om zijn aanvoerder uit de EK-selectie te zetten, iets watDe Boer bij Oranje wel deed met Cillessen nadat die positief was getest op het coronavirus.

Jasper Cillessen

,,Hij is asymptomatisch. Hij voelt zich goed en traint ook gewoon door. We wachten op hem, hij blijft zeker op de lijst staan”, aldus Luis Enrique. Spanje begint maandag in Sevilla aan het EK tegen Zweden, dat ook te maken heeft met twee coronabesmettingen in de selectie.

Luis Enrique bereidt zich met zijn EK-selectie afgesloten van de buitenwereld voor op het toernooi. Spelers van Jong Spanje kwamen dinsdag in actie in de oefeninterland tegen Litouwen (4-0). Luis Enrique heeft uit voorzorg een ‘schaduwselectie’ geformeerd, voor het geval naast Busquets meer spelers positief testen en wijzigingen in de groep noodzakelijk zijn.

De Spaanse overheid maakte dinsdag bekend dat de spelers zich met voorrang kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus. Volgens Luis Enrique is echter nog onduidelijk wanneer dat mogelijk is en welk vaccin de spelers dan krijgen. “Als er duidelijkheid is, wil ik dat ze zo snel mogelijk worden ingeënt.”