Waarom de vibe van EURO 2000 met Bergkamp en Beckham dit EK volledig ontbreekt

83 procent kans dat Oranje in Boedapest topland uit poule F tegenkomt

21 juni De ontknoping in groep A is slecht nieuws voor Oranje, want deze poule lijkt een sterke nummer drie af te leveren. Wales en Zwitserland eindigden allebei op vier punten. Zwitserland moet daardoor nog tot woensdagavond in de wachtkamer om te weten of het doorgaat naar de achtste finales als een van de vier ‘beste nummers drie’ op dit EK.