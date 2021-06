Wales op koers voor volgende ronde na zege op Turkije

Column Leon ten Voorde | Duitsers op EK met twee grenswer­kers die ze snel even hebben ingepikt

15 juni Columnist Leon ten Voorde, zelf geboren en getogen in de grensstreek, ziet bij de Duitse nationale ploeg spelers lopen die met een beetje geluk ook voor Oranje hadden kunnen spelen. ,,Als de wieg van Kai Havertz zeven kilometer westelijker had gestaan, hadden wij zijn winnende goal in de Champions League gevierd alsof het 21 juni 1988 was.’’