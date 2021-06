Wijnaldum vraagt om hulp UEFA bij racisme: ‘Ik sluit nog steeds niet uit dat ik van het veld loop’

Georginio Wijnaldum zegt heel goed na te hebben gedacht over een situatie die zich zondag in Boedapest mogelijk kan voordoen tijdens de achtste finale van het EK. Als Oranje zich langs de Tsjechen een weg naar de kwartfinale probeert te knokken, kan in Hongarije het publiek een negatieve rol spelen. Eerder werd bijvoorbeeld Kylian Mbappé racistisch bejegend door de supporters in de Puskas Arena. Wijnaldum vraagt nu vooral ook de steun van de UEFA.

,,Ik heb daar heel goed over nagedacht”, zegt Wijnaldum. ,,Eerder heb ik aangegeven dat ik van het veld zou stappen. Maar ik ben ook tot de conclusie gekomen dat geluiden vanaf de tribune gebruikt kunnen worden. Stel dat de mensen daar denken: Oranje is beter, laten we ze racistisch bejegenen, dan stappen ze van het veld en verliezen zij de wedstrijd.”

Wijnaldum hoopt dat de UEFA de leiding zal nemen, mocht het in Boedapest uit de hand lopen. ,,Of ik naar de scheidsrechter stap? Dat denk ik ja. Maar ik zeg eerlijk: ik krijg daar op dat moment een gevoel en dan ga je reageren. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, hoop het ook nooit mee te maken. Maar als het gebeurt, dan moet de UEFA handelend optreden. Ze moeten beseffen dat ze een grote verantwoordelijkheid op de spelers zetten als ze dat niet doen. De UEFA moet de spelers beschermen. Het mag niet de verantwoordelijkheid van de spelers zijn”, vervolgt Wijnaldum.

Hij beseft ook dat het een lastige kwestie is. ,,Een paar spelers hebben het wél zelf gedaan. Maar vraag ze of ze zich gesteund voelden en dan denk ik dat ze zeggen dat het niet zo was. Als de scheidsrechter of misschien de spelers van de tegenstanders erop inspringen, dan is het signaal sterker, denk ik. Maar ik zeg er eerlijk bij: dat is wat ik nu allemaal denk. Ik sluit nog steeds niet uit dat ik van het veld loop als zoiets zondag zou gebeuren.”

Wijnaldum speelt in Boedapest met een speciale OneLove-aanvoerdersband, die staat voor inclusiviteit in het voetbal. ‘Voetbal verbindt’ staat er op de band onder het hartje in de regenboogkleuren. ,,Als speler ontgaat je heel veel tijdens een EK”, zegt Wijnaldum.

,,De KNVB kwam hiermee en vroeg ons erover na te denken. Dat hebben we gedaan. Dit past mooi in de OneLove-campagne. OneLove zegt het al, iedereen hoort er bij. Dat wordt nu beperkt in Hongarije. Niet alleen met de wetten die ze hebben aangenomen. Er is veel gebeurd, maar vraag het spelers en die weten het vaak ook niet precies. Ook ik niet. We zijn vooral blij als we mensen kunnen helpen die dat nodig hebben. Het is wel jammer dat we vooral moeten luisteren naar mensen die een podium hebben. We kunnen beter luisteren naar mensen die het meemaken.’’

De mening dat de Tsjechen een hapklare brok vormen richting de kwartfinale, wil Wijnaldum snel wegnemen. ,,Iedereen heeft Duitsland tegen de Hongaren gezien toch? We benaderen Tsjechië gewoon als een topland. Het had gekker gekund, dat klopt, maar dat maakt niet uit. Maar als je kijkt naar onze kant van het schema en je kijkt naar de toernooifavorieten, dan zit het niet tegen.’’

