Wijnaldum waarschuwt: ‘Groepswinst een luxe, maar moeten waken voor verzwakking’

,,We willen ook de laatste wedstrijd winnen’’, sprak de middenvelder in duidelijke woorden voor de camera van de NOS. ,,De groepswinst is zeker een luxe, maar vaak zie je dat verzwakking erin sluipt. Daar moeten we voor waken. Als je er al bent, ben je geneigd minder te doen. Wij hebben een team dat hard moet werken om resultaat te boeken.’’ Oranje neemt het in de laatste wedstrijd van de poulefase op tegen het al uitgeschakelde Noord-Macedonië.

Tegen Oostenrijk kwam Oranje minder voor de dag dan tegen Oekraïne, de openingswedstrijd die met 3-2 werd gewonnen. ,,Het ging vandaag wat stroever’’, beaamde Wijnaldum. ,,Wanneer we de bal veroverden, raakten we ‘m snel weer kwijt. Daardoor ging de wedstrijd op en neer. Bovendien maakten we onze kansen vanavond niet af.’’

Toch wil Wijnaldum niet alleen maar negatief zijn over het optreden van zijn ploeg. ,,Dit is toernooivoetbal. Ook dit soort wedstrijden moet je kunnen winnen. Wij willen groeien in een toernooi, daar horen dit soort wedstrijden bij.’’

Daar sluit De Ligt zich bij aan. ,,Vandaag hebben we best vaak de lange bal gehanteerd. Als Ajax-speler voelt dat toch raar, maar het is toernooivoetbal.’’ De verdediger van Juventus leefde hinkend naar het laatste fluitsignaal toe. ,,Het was wat kramp. Als je het zegt dan schaam je je er een beetje voor”, verklaarde De Ligt met een lach. ,,De laatste wedstrijd voor mij is volgens mij zestien dagen geleden, tegen Schotland. Verder heb ik niet veel kunnen doen om de lies niet te belasten.’’

