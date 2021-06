Wiskundig model bepaalt tegenstander Oranje in achtste finales: hoe zit het precies?

Het Nederlands elftal is één van de vier poulewinnaars die een beste nummer drie treffen als tegenstander in de achtste finales. Wie het pad van Oranje kruist, wordt bepaald via een wiskundige formule.

Door Maarten Wijffels



Mogelijk pas op 23 juni ‘s avonds laat, na de laatste wedstrijden in de poulefase, weten Frank de Boer en zijn spelers wie de volgende tegenstander wordt op zondag 27 juni in Boedapest. De UEFA hanteert namelijk een wiskundig model om te bepalen hoe de paring in de achtste finales van dit EK eruit ziet. Alleen de winnaars van groep B, C, E en F treffen een beste nummer drie. Omdat van alle nummers drie er slechts twee sneuvelen, kan die strijd tot op het eind open blijven.

Een voorbeeld van hoe het werkt: als de beste nummers drie straks komen uit de poules A, B, C en D dan zien de achtste finales er zo uit:

Maar komen de beste nummers drie uit de poule C, D, E en F, dan ziet de paring voor de achtste finales er zo uit:

In totaal zijn er 15 rijtjes van cijfercombinaties mogelijk (zie schema hieronder). Op papier treft Oranje liever niet de nummer drie uit poule F, de poule des doods met Frankrijk, Portugal en Duitsland. Over dat laatste kan mogelijk al wél op korte termijn duidelijkheid komen. Dat hangt mede af van de slotwedstrijden in poule A van komende zondag 20 juni.

Volledig scherm Op basis van dit schema worden de achtste finales bepaald. © UEFA

Als Zwitserland - Turkije daar een gelijkspel wordt, finishen de Turken op 1 punt en de Zwitsers op 2. Dat zal normaal gesproken dan niet genoeg zijn om bij de beste nummers drie te behoren. En Oranje kan in een achtste finale alleen op Frankrijk, Portugal of Duitsland uit poule F stuiten als sowieso ook de nummer drie van poule A doorgaat in het wiskundige schema.

De tegenstander van Oranje in de achtste finales komt sowieso uit één van de onderstaande groepen (D, E of F).

