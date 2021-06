Zaakwaarnemer Christian Eriksen: ‘Hij ademt en kan praten’

Tijdens het duel van Denemarken met Finland viel Eriksen plots op het gras. Er was meteen paniek bij de spelers en uiteindelijk werd de 29-jarige middenvelder gereanimeerd op het veld. Op een foto was te zien dat hij bij bewustzijn was toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.



,,Ik weet niet heel veel, maar wel het goede”, reageert zaakwaarnemer Martin Schoots vanavond bij NOS Langs de Lijn. ,,Ik heb even gesproken met zijn vader. Die heeft me verteld dat hij ademt en kan praten. Dat is voor dit moment het nieuws dat ik heb, maar waar we blij mee zijn.”



Schoots woonde zelf de wedstrijd in Denemarken niet bij, maar zal snel afreizen. ,,Dus ik ben druk met de laatste voorbereidingen om daar naartoe te gaan. Iedereen is natuurlijk in shock, dat is logisch. Zijn vriendin is op dit moment bij hem in het ziekenhuis.”