Zorgen om Benzema: teruggekeerde spits valt geblesseerd uit in oefenduel

Mourinho verwacht niets van Oranje op EK: ‘Waar zijn de Van Bastens en Rijkaards?’

5 juni José Mourinho heeft geen hoge verwachtingen van Oranje op het komende EK. In gesprek met The Sun legt The Special One verschillende landen langs de meetlat. Het Nederlands elftal van bondscoach Frank de Boer komt er niet al te goed vanaf bij de Portugees.