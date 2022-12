Puzzel mee en maak elke dag kans op mooie prijzen

column Baby geboren? Serveer voor mijn part pizzapun­ten Hawaï, blauwe boterlet­ters of paarse paprika’s

Stel nou dat we ouders lekker zelf laten beslissen welke kleur muisjes ze op hun beschuitje sprenkelen? In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem kunnen vaders en moeders sinds kort kiezen voor groen-witte muisjes.

22 september