Sta op het veld met Oranje tijdens Nederland - België

Is jouw (klein)kind helemaal gek op voetbal? Heeft hij of zij er altijd al van gedroomd om op het veld te staan met Oranjespelers? Schrijf je hieronder dan snel in, en wie weet maakt je (klein)kind kans om zondag 25 september bij de wedstrijd Nederland – België als ING Oranjevriendje op het veld te staan. Je kunt je tot en met zondag 18 september inschrijven. De wedstrijd is om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.