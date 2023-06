Win finale kaarten voor het Libéma Open tennistoernooi

Beleef de top van de tenniswereld van dichtbij! Ben jij een echte tennisfan? Van 10 tot en met 18 juni spelen toptennissers zoals Venus Williams en Tim van Rijthoven op het Libéma Open in Rosmalen. Via De Stentor maak je kans op tickets voor vrijdag 16 juni of zondag 18 juni - je kiest zelf welke dag jouw voorkeur heeft. Je hoeft alleen in te loggen en je gegevens achter te laten. Doe mee en maak kans.