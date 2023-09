Win kaarten voor twee unieke concerten van Anouk in de Ziggo Dome

Beleef het allerbeste van Anouk, samengebracht in twee compleet verschillende concerten. Het eerste concert ‘Deena’ vindt plaats op 29 mei 2024 en bevat de mooiste en meest intieme nummers van Anouk. Op 1 juni volgt het tweede concert ‘Jim’, in groot contrast met ‘Deena’ wordt dit een knallende show met haar band. Wil jij kans maken om deze twee unieke concerten bij te wonen? Log in en laat je gegevens achter om mee te doen.