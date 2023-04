Dankzij speciale rolstoelwielen lacht het leven Bert weer toe: ‘We kunnen weer samen de hond uitlaten’

Kauwgombal­len­ma­chi­ne uit Balkbrug blijkt onverwoest­baar en sleept prijs in de wacht: ‘In bed kwam ik op het idee’

Op het tweedaagse tech-event Innofuture in de Evenementenhal in Hardenberg is er voor basisschoolleerlingen van alles te bekijken, te doen en te beleven. En te winnen, blijkt wanneer de inzending van de Prinses Margrietschool uit Balkbrug bij een wedstrijd als beste uit de bus komt. ,,Deze kauwgomballenmachine overleeft zelfs een brand.”