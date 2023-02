Het is bijna Nationale Complimentendag! Op straat hebben mensen er alvast eentje: ‘Zij staat altijd voor mij klaar’

met videoWil jij je moeder, buurman of tante graag in het zonnetje zetten? Dan is woensdag 1 maart de uitgelezen mogelijkheid. Het is dan namelijk Complimentendag. Een pluim insturen kan via de Stentor. Met het delen van jouw persoonlijke bericht kan je ook nog eens een dinerbon winnen voor twee personen!