Hoe voel je je minder blue op blauwe maandag? Deze mensen weten er wel raad mee: ‘Neem het leven niet al te serieus’

Geen Bohemian Rhapsody of Hotel California: in deze Sallandse kerk ziet de Top 2000 er heel anders uit

Terwijl de gong van Bohemian Rhapsody al ruim een week geleden klonk in vele woonkamers, wordt de Top 2000 in de Nicolaaskerk in Wijhe nog eens dunnetjes overgedaan. In aangepaste vorm, dat wel. De lijst der lijsten ziet er namelijk heel anders uit in de Sallandse kerk. ,,Je moet het niet afdoen als gebrul, er zit veel emoties in deze nummers.”

8 januari