Hondenweer én kamperen? ‘De weervoorspelling maakt onrustig, buiten valt het áltijd mee’

Eenzame konijnen op date: ‘Als de een de ander een wasbeurt afdwingt, is het helemaal prijs’

Flirten in het openbaar, via een datingapp of desnoods op nationale televisie in een programma als First dates of B&B vol liefde; de mens doet veel om de juiste partner te vinden. Ook konijnen voelen zich beter met een maatje erbij en daarom bestaan er heuse ‘koppelvakanties' voor eenzame knagers. ,,Eerst gaan ze samen uit eten.”