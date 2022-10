Komende week naar het strand? Uitzonderlijk warm weer in zestien jaar niet voorgekomen

Gemiddeld was het de afgelopen dertig jaar in deze week zo’n 12 tot 15 graden. Maar zeer uitzonderlijk is een warme periode in deze tijd ook weer niet. In 2005 en 2006 hadden we in de laatste week van oktober in het zuiden van het land temperaturen boven de 22 graden. Maar dat is alweer zolang terug, dat het uit het collectief geheugen is verdwenen.



Dat zonaanbidders een extra stukje nazomer krijgen, komt door een samenloop van weersomstandigheden, legt Knol uit. Er waait een zuidoostenwind over ons land, met warme lucht uit Spanje en Frankrijk. Ook in die gebieden is het warm voor de tijd van het jaar, met in Frankrijk zelfs uitschieters tussen de 25 en 30 graden Celsius. ’s Nachts koelt het in Nederland, ondanks heldere nachten, door die wind niet af tot onder de 10 graden.



De hevige onweersbuien die zondag over Frankrijk trokken, en in lichtere mate ook over ons land, horen dan ook bij typisch zomerweer. Lokaal viel flinke regen of hagel, met een harde wind. In Noord-Frankrijk trok zelfs een tornado over. ,,Dat geeft wel aan dat de situatie uitzonderlijk is, dat die niet echt past bij de tijd van het jaar.’’