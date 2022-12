Madelein heeft grootste verzameling sinterklaas-inpakpapier ter wereld: 7500 vellen

Dit Lochemse bedrijf legde de grootste sticker­vloer van Nederland: ‘We krijgen mooie klussen, bijvoor­beeld bij Ajax’

Na vijf dagen bikkelen lag-ie er in Eindhoven: de grootste ‘stickervloer’ van Nederland. Made in Lochem, door SignSellers. Drie medewerkers van het bedrijf legden zesduizend stickers - vijfhoekige vormen in meerdere kleuren die een groot mozaïek vormen - op een vloer met een oppervlakte van 400 vierkante meter. ,,Daarna kregen ze een weekje vakantie, om de knietjes te laten herstellen.’’

29 november