Na veertig jaar zag Elise (64) haar jeugdliefde lopen: ‘Ze kwam op de koffie en is gebleven’

Het roer om Schooldi­rec­teur is nu bierbrou­wer in Apeldoorn: ‘Ik verdien minder, maar geniet meer’

Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Basisschooldirecteur Hans van der Most uit Apeldoorn werd bierbrouwer. ,,We moesten door steeds meer hoepels springen. Ik voelde me machteloos.’’

8 november