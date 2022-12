Pizzabakker Daan bezorgt Oekraïense vluchtelingen smakelijke kerstavond: ‘Die met kip is het populairst’

met video Betty verrast haar ‘tweede moeder’: ‘Spannend om iets wat je altijd voelt, maar nooit zegt, uit te spreken’

Wie is jouw kerstengel van 2022? Die vraag stelden we aan jullie, onze lezers. We zochten naar bijzondere, persoonlijke verhalen uit de regio. Naar mensen die voor elkaar door het vuur gingen. Vandaag het hartverwarmende verhaal van Betty Timmer. Toen haar moeder 25 jaar geleden overleed, bood tante Annie een schouder en gaf ze wijze raad aan Betty, die zelf net moeder was geworden.

20 december