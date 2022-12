Van frikandel tot vibrator: de kerstboom heeft dit jaar een persoonlijk element

Een brugpieper van 91: Egilia voor het eerst in haar leven naar school

Toen Egilia van Haaren (91) uit Oirschot gevraagd werd naar haar grote wens, volgde een bijzonder antwoord: voor het eerst de schoolbanken in. Iets wat er in haar jeugd nooit van kwam. Vrijdag meldde ze zich met een boekentas aan haar rolstoel op het Kempenhorst College in haar woonplaats.

10 december