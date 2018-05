12-snarige bijzondere cello uit Zeewolde op Oranjewoud Festival Heerenveen

LIVE | Belevings­vlucht boven Oost-Nederland is halverwege, stuur je video in!

20:02 Om 17.40 uur bereikte de Boeing Oost-Nederland. Het Transavia-toestel vertrok even voor half zes met twee uur vertraging van Schiphol. De komende uren vliegt het de omstreden laagvliegroutes van Lelystad Airport. Oorverdovend of fluisterstil? We weten het snel. Volg de belevingsvlucht minuut voor minuut in ons liveblog hieronder.