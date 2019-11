13-jarige jongen uit Lelystad onder bedreiging van mes beroofd van schooltas

Volgens de politie werd de 13-jarige jongen gistermiddag omsingeld door een grote groep jongens op de Tjalk in Lelystad. Daar werd hij bedreigd met een mes en kreeg het ‘bevel’ zijn spullen af te staan.

De jongen zag kans om weg te rennen, maar werd achtervolgd door twee jongens. Zij trokken al rennend de schooltas van de rug van de jongen. Nadat de politie was ingeschakeld, konden drie minderjarige verdachten vrij snel worden aangehouden.

Privacy

Politiewoordvoerder Remy van Berkesteijn doet verder geen uitspraken over de exacte leeftijd van de verdachte jongens, vanwege de privacy van de verdachten. ,,We zijn extra terughoudend omdat het hier minderjarige verdachten betreft. Ook uit de leeftijd zouden mensen die dichtbij staan meer kunnen opmaken over de identiteit van de verdachten.”