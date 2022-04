17-jarige bestuurder van brommobiel gaat over de kop op Knardijk in Zeewolde, veroorzaker meldt zich later

Natuur wint het voorlopig van recreatie op Lanter­strand en Tulpeiland

‘Niet zwemmen!’, staat op de bordjes op het Tulpeiland in Zeewolde. Ondanks beloftes in de afgelopen jaren over een recreatiestrand, kunnen badgasten er nog steeds niet terecht. Voorlopig kan er sowieso bijna niks.

19 april