19-jarige man uit Emmeloord aangehouden voor drugshandel vanuit auto

5 tips bij onweer: 'De eerste bliksem­schich­ten zijn het gevaar­lijkst'

13:45 Er komt flink onweer aan vandaag. Hoe uitzonderlijk zijn felle onweersbuien in het voorjaar en wat kun je doen om een blikseminslag te voorkomen? ,,De kans dat je van de trap valt, is veel groter dan dat je door een bliksem wordt geraakt’’, aldus weerman Frank Deboosere. Vijf vragen en antwoorden over het onweer.