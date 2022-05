21-jarige bestuurder doet ‘dubbel gevaarlijk’ in Lelystad

Dronken man ligt in Lelystad over zijn stuur, maar gaat ondanks verbod toch rijden

Geen slimme actie van een 46-jarige dronken man dit weekend in Lelystad. Hij werd door agenten eerst al dronken aangetroffen in zijn geparkeerde auto en kreeg een rijverbod. Even later bleek dat de man uit Lelystad toch weer de weg was opgegaan met zijn wagen.

