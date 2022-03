22-jarige uit Noordoostpolder moet voor tweede keer rijbewijs inleveren

Zelfs Belgen bewonderen de bloeiende helleborus­sen in de tuin van Wies (69) uit Espel

,,Wat is er dat voor eentje’’, vroeg Wies Voesten (69) uit Espel medio jaren 80 aan de eigenaar van het lokale tuincentrum toen ze daar in de winter een bloeiende plant aantrof. Het bleek een helleborus te zijn. Ruim dertig jaar later staat haar hele Stekkentuin aan de Noordermiddenweg er bijna helemaal vol mee en mag iedereen ze komen bewonderen.

16:00