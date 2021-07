28 konikpaarden uit Oostvaardersplassen ontkomen aan slacht en draven nu in een ander land vrij rond

Een aantal konikpaarden uit natuurgebied de Oostvaardersplassen is vanochtend aangekomen in Denemarken. Het gaat om 28 paarden die aan de slacht zijn ontkomen en inmiddels vrij rond kunnen draven door een natuurgebied in het Deense Vejle.

De dieren maken deel uit van een groep van omstreeks 200 paarden die eind mei de zogeheten vangweide in zijn gelopen. Sommige paarden zijn inmiddels naar de slacht gebracht, maar een aantal weet de dans te ontspringen en wordt verhuisd. Dat vertelt boswachter Hans-Erik Kuypers. Zo ook de 28 konikpaarden die zijn overgebracht naar Denemarken. De dieren werden gisteren opgehaald en zijn vandaag in het Deense Vejle aangekomen.

Denemarken

De paarden zijn vrijgelaten in twee Natura 2000-gebieden, hiermee kan de gemeente Vejle de doelstellingen voor die gebieden behalen. ,,De gemeente Vejle heeft een tijdje geleden contact met ons gezocht. Zij hebben daar ruimte voor konikpaarden in hun natuurgebieden’’, aldus Kuypers.

De natuurgebieden vormen volgens de boswachter ‘een prachtig gevarieerd heuvellandschap langs de rivier de Vejle’. ,,De paarden kunnen daar hun bestaan als vrij levende dieren voortzetten terwijl ze met hun natuurlijke begrazing het gebied open houden.’'

Beheer Oostvaardersplassen

De verhuizing van de 28 konikpaarden is onderdeel van het plan om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen te verminderen. Volgens boswachter Kuypers is een populatie van ongeveer 300 konikpaarden in het gebied gewenst, voor de overige paarden wordt een andere bestemming gezocht.

,,We zitten met de opgave om het aantal konikpaarden terug te dringen. Een van de oplossingen is dat we nu paarden naar Denemarken hebben kunnen brengen, dus dat helpt met die reductie.’'

Rechtszaak om slacht konikpaarden

Een aantal van de 200 paarden die de vangweide inliepen is inmiddels geslacht. Hier is eind vorige maand door de rechter toestemming voor gegeven nadat de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer (Stamina) een zaak had aangespannen. De stichting meende dat de vangweide een truc van Staatsbosbeheer was om de dieren hun wildstatus af te pakken en het daarmee mogelijk te maken om ze te laten slachten.

Verder stelde Stamina in de rechtszaak dat de konikpaarden een beschermde soort zijn. De rechter oordeelde dat dit niet het geval is. Volgens de rechtbank staan konikpaarden in de Wet natuurbescherming niet op een lijst van beschermde dieren en is het niet verboden om de paarden te vangen.

